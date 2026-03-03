Задонск вошел в тройку лучших туристических городов России

Задонск занял третье место в III Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Лучший туристский маркетинг города». Всего на участие в премии было подано 387 проектов из 70 регионов страны. В финальный этап прошли 195 проектов, представляющих 102 города.

Эксперты высоко оценили уникальный подход Задонска к продвижению своего туристического потенциала. Жюри особо отметило комплексную стратегию развития бренда территории, а именно: зарегистрированный туристический бренд «Задонская земля. Гостеприимная. Одна такая», а также инновационный филагид-путеводитель «Почтовые приключения по Задонской земле», который стал первым в мире проектом, объединившим филателию и дополненную реальность.

Путеводитель включает в себя 240 страниц полезной информации и вдохновения; 405 уникальных фотографий; 28 подробных карт-схем для навигации; увлекательные квест-маршруты «Задонск – столица филатуризма» и «Задонская кругосветка». Суть проекта — в игровой механике. Туристы посещают 24 почтовые станции, собирают специальные марки и получают уникальные призы: деревянные 3D-марки и авторские карточки ручной работы. Кроме того, пластиковая марка гостя работает как полноценная программа лояльности, предоставляя скидки в объектах туризма, гостеприимства и культуры Задонского муниципального округа.

«Липецкая область уверенно развивается как центр внутреннего туризма. Наши муниципалитеты предлагают действительно уникальные продукты, такие как филагид-путеводитель с дополненной реальностью. Будем и дальше поддерживать такие креативные инициативы и создавать условия для роста туристической привлекательности наших городов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.