Производство печатных пряников в Задонске запустил председатель Новозадонского потребительского общества Сергей Путилин. У кооператоров большая сеть сельских торговых точек и магазинов, есть кафе в центре города. А пекарня «Задонский край» – бизнес сравнительно новый. Она работает три года. Трудится здесь 28 человек – пекари, кондитеры, упаковщики, грузчики, водители. Предприятие выпускает 45 видов хлебобулочных изделий объёмом свыше 40 тонн продукции в месяц. Это хлеб – от обычного ржаного и пшеничного до фруктового, со злаками и вялеными томатами, батоны и булки, караваи, пироги, печенье бисквиты, рулеты. Ставку делают на качество и натуральные ингредиенты – в основном от местных производителей. Продукцию закупают Областная детская больница, задонский интернат, школы, детские сады, заведения общепита. Даже на НЛМК ежедневно отвозят по 300 килограммов хлебобулочных изделий.

Пряники здесь сначала выпекали маленькими партиями. Опытным путём разрабатывали рецепт. Сейчас он такой: в заварное пряничное тесто ручной работы добавляют задонский мёд, смесь специй и пряностей – корицу, мускатный орех, имбирь, бадьян, душистый и чёрный перец. Классическая начинка – из яблок, а также есть с грушей, чёрной смородиной, клюквой и даже апельсином. Приятный коричневый цвет прянику придаёт жжёный сахар. Никаких химических красителей и консервантов в составе нет. Поэтому в отличие от конкурентов срок годности задонского пряника всего 30 суток.

Сейчас ежемесячно производят около 1000 пряников весом от 400 до 900 граммов. Мощности позволяют расширить производство, и пекари планируют это сделать. Обновится и ассортимент, в том числе появится новый пряник – «Праздничный» – в шоколаде с начинкой из грецких орехов и сладкого крема.

Примечательно, что идею продавать печатные задонские пряники с символикой края в туристических местах предложил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Во время посещения парка чудес «Кудыкина гора» он увидел на прилавках тульские пряники и отметил, что лучше предлагать гостям местную продукцию. Предприниматели не растерялись, подготовили несколько опытных образцов, провели дегустацию, учли все пожелания и запустили пряники в массовое производство.

Задонские пряники уже побывали на выставке в Совете Федерации в качестве оригинального липецкого сувенира. На всероссийском фестивале в Москве «Пряник – визитная карточка России» их оценило профессиональное жюри, присудив почётное второе место и медаль. Интерес к ним теперь проявляют многие организации и компании. По заказу здесь могут сделать пряник с любым рисунком. Печатных досок в пекарне уже 12, скоро будет больше. Эскизы задонцы придумывают сами. Есть круглые, в форме колокола, прямоугольника, сердечка. «Когда что-то делается с душой – обязательно все получается и окружающим нравится. Задонцы – молодцы. Они не просто выбрали хорошую нишу – выпуск вкусной сувенирной продукции, но и ратуют за качество и пользу», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.