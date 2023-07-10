Союз журналистов России подвел итоги ежегодного конкурса «10 лучших газет России – 2023», в числе победителей которого в различных номинациях вошли и представители Липецкой области. Экспертный совет проанализировал дизайн и контент газет, проектную деятельность редакций, сайты и аккаунты изданий в соцсетях. По итогам работы жюри в десятку лучших печатных изданий страны вошла газета «Задонская правда». В прошлом году редакция стала победителем в номинации «За вклад в развитие отрасли», а в этом добралась до главной награды.

Еще несколько наград в других номинациях конкурса завоевали журналисты Липецкой области:

10 лучших визуальных моделей российской прессы: «Липецкая газета», главный редактор Михаил Абрамов;

10 лучших онлайн-моделей российской прессы: «Звезда», село Становое, Екатерина Бибикова;

«За вклад в развитие визуальной и содержательной моделей местной прессы»: «Сельская нива», Липецкий район, главный редактор Татьяна Долгих;

«За цикл публикаций общественно-значимой тематики»:

«Вперёд», село Волово, главный редактор Марина Паршина;

«Сельские зори», село Долгоруково, главный редактор Наталья Самохина;

«За развитие историко-краеведческой темы в местной прессе»: «Красное знамя», город Елец, главный редактор Роман Демин;

«За активизацию работы с аудиторией»: «Маяк», село Тербуны, главный редактор Сергей Ткачев.

«Сегодня в Липецкой области выходят десятки различных газет и журналов. Благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, высокому профессионализму, конструктивной критике мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей нашего региона проблем», – отметил Игорь Артамонов. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014 года. Его главной целью является сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию общественно значимого контента.