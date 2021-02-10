Глава региона Игорь Артамонов сегодня посетил Задонскую школу искусств, которая открылась после реконструкции.

Она расположена в здании бывшей женской гимназии, которому больше ста лет. Это объект культурного наследия региона с богатой историей. В Первую мировую войну здесь располагался лазарет для раненых, в Великую Отечественную – госпиталь для командного состава и военная комендатура. А с 1957 года здесь была общеобразовательная школа №2.

На работы по сохранению уникального здания управление строительства и архитектуры Липецкой области выделило более 12 миллионов рублей в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ». Также было закуплено оборудование на 9 млн рублей.

Игорь Артамонов оценил ремонт здания, осмотрел просторные кабинеты с высокими потолками и хорошей акустикой. «Эта школа искусств напоминает учебные заведения Санкт-Петербурга. Превосходная акустика, светлые классы, дух истории – все говорит о том, что здесь будут учиться дети с высоким уровнем культуры. Будущие артисты, композиторы, художники, прославляющие Липецкую область», – сказал Игорь Артамонов.

Капитальный ремонт здания длился около года. Все это время 479 учащихся школы искусств занимались в старом здании на улице Крупской. Новое здание сможет принять 800 учеников. По словам педагогов, школа искусств очень востребована, здесь занимаются дети не только из Задонска, родители возят ребят со всего района.

Сейчас обучение ведётся на трех отделениях по 11 специальностям. В новом здании будет четыре хореографических класса, три художественных, исполнительское отделение — классы скрипки, духовых и народных инструментов, фортепиано. Здесь также появился класс компьютерных технологий в сфере культуры и искусства, планируется создание творческих программ для взрослых на внебюджетной основе.

Поданы заявки на грант федеральной программы создания виртуальных концертных залов и создание звукозаписывающей студии. В школе работают 22 основных педагога и 6 совместителей; 6 преподавателей моложе 35 лет, 4 из них приступили к работе в 2020-2021 учебном году. В 2021-22 учебном году планируют принять ещё 2-х молодых педагогов – выпускников Воронежского института культуры.