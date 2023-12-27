Команда школьников гимназии №1 Задонска продемонстрировала свои таланты и достижения на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Юные инспекторы дорожного движения провели тематическую викторину, для гостей работала детская телестудия и живые шахматные фигуры.

Также на выставке прошла викторина по краеведению. Победитель в качестве приза получил ароматный чай из задонских трав. Школьники также провели мастер-класс по изготовлению снегирей из цветных ниток, заинтересовав этим множество посетителей. Кроме того, в рамках лотереи разыгрывались уникальные поделки, созданные детьми. А ещё школьники рассказали много интересного о родном липецком крае и его достопримечательностях.

«Стенд Липецкой области на ВДНХ демонстрирует экономический, туристический и спортивный потенциал региона. Внимание уделено самым брендовым и значимым достижениям, в том числе тем, которые на счету юных липчан. Липецкая область – одна из самых молодых в России. Регион на пороге своего 70-летия. Эта знаменательная дата является основной темой экспозиции», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.