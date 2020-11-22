Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения провели в Липецком педуниверситете

18-20 ноября на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоялся ХVI Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения». В этом году чтения были посвящены 75-летию Великой Победы.

Впервые форум прошел в смешанном формате– представители из Липецкой области принимали участие в очном режиме, остальные присоединились посредством видеоконференцсвязи. Модератором мероприятия выступила ректор университета Нина Владимировна Федина.

Форум собрал священнослужителей, деятелей науки, образования, культуры, аспирантов и студентов из Болгарии, Франции, Японии, Сербии, Украины и разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Рязани, Белгорода, Курска, Омска, Краснодара, Владивостока и других. Всего в работе чтений приняло участие более 500 человек.

18 ноября в рамках мероприятия была организована работа 9 секций. Главными темами обсуждения стали патриотизм, нравственное воспитание молодежи и незыблемость православных традиций нашего Отечества.

19 ноября состоялось пленарное заседание, перед началом которого отслужили молебен. Открывая заседание, к участникам форума обратился митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Также участниками форума были заслушаны видеообращения Олега Михайловича Снежкова, главного федерального инспектора по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе и Преосвященнейшего епископа Елецкого и Лебедянского Максима.

На пленарном заседании участники форума говорили о важности сохранения исторической памяти и духовных основах, которые стали залогом Победы русского народа в Великой Отечественной войне.

Олег Евгеньевич Безруких, кандидат богословия, доцент кафедры философии, социологии и теологии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Борис Олегович Архангельский, главный редактор издательства Липецкой митрополии, представили концепцию подготовки к празднованию 300-летнего юбилея святителя Тихона Задонского, который будет отмечаться в 2024 году, и призвали всех неравнодушных объединиться в этом соборном, общем деле.

После пленарного заседания состоялась презентация новых книг, посвященных проблемам форума. По итогам чтений будет опубликован сборник.