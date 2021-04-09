Практический этап областной акции по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» прошел в спортивном зале управления ГИБДД. Юных инспекторов из пяти районов Липецкой области, показавших лучший результат в первом теоретическом этапе, допустили к фигурному вождению велосипеда. Лидерами в этом году стали участники из города Ельца, Задонского, Измалковского, Лев-Толстовского и Усманского районов.

Первыми на старт вышли участники из Задонска. Все четыре участника команды грамотно откатали элементы фигурного вождения и успешно преодолели препятствия на станциях. После подсчёта баллов места на пьедестале почёта распределились следующим образом: первое место – команда Задонска, второе – Измалково, третье – города Ельца. Замыкают пятёрку лидеров участники из Лев-Толстовского и Усманского районов на почётном четвёртом и пятом местах соответственно.

Сильнейшие команды юных инспекторов поздравили начальник отдела регионального управления образования и науки Дмитрий Жуков и начальник управления ГИБДД УМВД по Липецкой области, полковник полиции Андрей Панасович. Они вручили ребятам медали, а сборной Задонска – переходящий кубок областной акции по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо». По итогам областного финала определились лидеры в личных зачётах из Задонска, Измалково и Льва-Толстого, которым в этом году доверено представлять Липецкую область во Всероссийских состязаниях «Безопасное колесо».

Повышение уровня безопасности дорожного движения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Особое внимание органы власти всех уровней уделяют предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Акция «Безопасное колесо» проводится управлением образования и науки Липецкой области совместно с УМВД России по Липецкой области в 23 раз. ЮИДовцы Липецкой области на Всероссийских соревнованиях традиционно входят в пятерку сильнейших и четырежды представляли Россию на европейском конкурсе в Словении, Австрии, Чехии и Швейцарии, добившись лучшего результата в 2015 году в Австрии, где стали серебряными призёрами среди команд из 23 европейских стран. Региональный координатор проекта – Центр дополнительного образования Липецкой области.