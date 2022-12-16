Задонские лесники помогают своим мобилизованным землякам. Они отправили три КамАЗа пиломатериалов в зону проведения специальной военной операции. Доски и брус требуются для улучшения быта военнослужащих.

За помощью к землякам обратился командир воинского подразделения, который родом из Задонского района. Местный лесхоз сразу же предоставил помощь, сообщает региональное управление лесного хозяйства.

«Десять кубометров бруса и десять кубометров обрезной доски в качестве гуманитарной помощи мы выделили для наших ребят. Долг каждого – помогать своим землякам и своей стране, поэтому в стороне мы остаться не могли», – рассказал директор Задонского лесхоза Николай Гриднев.