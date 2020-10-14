Задонский монастырь закрыли на карантин

Рождество-Богородицкий мужской монастырь с 12 октября закрыли на карантин из-за ухудшение эпидемиологической ситуации в Липецкой области. Соответствующее объявление присутствует как на стенах монастыря, так и на его сайте.

“Карантин продлится, предположительно, две недели (сроки будут уточняться на сайте). При этом все Богослужения и требы будут непрерывно и в полном объеме совершаться в храмах обители. Просим подавать требы дистанционно через сайт нашего монастыря либо в киоске при входе в монастырь. На территорию монастыря и в храмы обители паломники и прихожане допускаться не будут. Просим с уважением, пониманием и любовью отнестись к этой вынужденной мере, которая принята для сохранения здоровья и жизни множества насельников монастыря, среди которых находится значительное число пожилых людей”, – обратились к паломникам и прихожанам архимандрит Трифон и братия Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.