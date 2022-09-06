В этом году Задонский район отмечает 94-й день рождения, а его райцентр – 243-летие. В торжественных мероприятиях, посвященных празднику, приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Константин Востриков, сенатор Российской Федерации от Липецкой области Оксана Хлякина и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков. Со сцены главного городского парка они поздравили жителей муниципалитета с праздником и вручили областные и муниципальные награды людям труда, прославившим родной край и внесшим весомый вклад в его развитие.

Здесь же для жителей и гостей Задонска развернулись масштабная площадка для гуляний с выставкой коммунальной и спасательной техники, районный гастрономический конкурс поселений и выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства. Однако одним из главных подарков стало открытие детской площадки в формате автогородка и автомобильной газомоторной заправки.

Детскую площадку обустроили благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Она посвящена изучению правил дорожного движения. Здесь установлены учебно-лабораторный стенд по изучению ПДД, светофоры, дорожные знаки, обустроены зебры, железнодорожные переезды, проезжая часть. Газомоторная площадка построена в рамках соглашения, заключенного между Правительством Липецкой области и Минэнерго РФ в рамках реализации государственной программы «Развитие энергетики». Это уже четвертый газозаправочный комплекс, открытый на территории региона. Как отметил Константин Востриков, до конца 2025 года в Липецкой области будут введены в эксплуатацию еще пять подобных объектов.

«Задонский район активно развивается и является одним из лидеров региона по реализации нацпроектов и госпрограмм. Безусловно, в этом есть и заслуга самих жителей. Так, в этом году в райцентре ведется благоустройство набережной реки Тешевка – за преображение данной территории в прошлом году в рамках Всероссийского голосования отдали свой голос почти четыре тысячи человек – это говорит о любви местных жителей к своей малой родине. Уверен, район будет процветать. Мы, в свою очередь сделаем всё, что для этого нужно», — подчеркнул Константин Востриков.

Отметим, что благоустройство данного пространства продолжится и в следующем году. Проект дальнейшего преображения пространства вдоль русла реки Тешевка стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимого под эгидой Минстроя России. Муниципалитет получил 70 млн рублей. Благодаря выделенным средствам на территории организуют велопешеходный маршрут, установят арт-объекты, обустроят площадки для русских народных игр и ландшафтную инсталляцию «Сад камней».

Кроме того, в этом году в Задонске стартуют работы по строительству очистных сооружений – заявка на их выполнение уже одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию. Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов Липецкой области и Задонского района, а также за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда национального благосостояния.