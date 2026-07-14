Заглянуть внутрь человека

У дверей этого кабинета в районной поликлинике пациенты, как правило, сидят с заметным внутренним напряжением. Каждый имеет направление на эндоскопическое исследование, которое позволяет врачу изнутри осмотреть пищевод, желудок, двенадцатиперстную и прямую кишку. По завершении процедуры, которую почему-то считают одной из самых неприятных в череде медицинских обследований, люди выходят в коридор с заметным облегчением.

Хозяйка кабинета, врач-эндоскопист Антонина Козлинеева работает в районном здравоохранении с 2014 года. Это была классическая история, мечта детства. Ее мама Вера Васильевна всегда хотела, чтобы дочь стала врачом. После школы Антонина, исполняя материнский наказ, выбрала Воронежский медуниверситет имени Бурденко. Шесть лет учебы на врача-педиатра, затем специализация по направлению «хирургия».

Вернувшись в Добринку, дипломированный специалист получила необычное предложение от Александра Дарьина, в то время занимавшего пост главврача районной больницы. Он предложил ей переучиться на эндоскописта. Специальность постепенно становилась все более значимой в постановке первоначальных диагнозов для хирургов и терапевтов. Тогда она впервые познакомилась с диагностической эндоскопией. Когда без хирургического вмешательства можно заглянуть внутрь организма и с помощью специальных трубчатых приборов с оптической системой и источником света исследовать внутренние органы и полости. Именно отсюда и появилось крылатое выражение «глотать лампочку», описывающее данную медицинскую манипуляцию. А потом на мониторе в реальном времени увидеть, нет ли воспалений, эрозий, новообразований и других изменений. И при необходимости во время осмотра взять биопсию для гистологического анализа. За полгода в Москве девушка в полном объеме освоила непривычное дело.

— Моя работа, — говорит собеседница, — заключается в диагностике желудочно-кишечного тракта с помощью специального оборудования. В этом мне помогает эндоскоп, гибкий прибор с камерой и источником света, который вводится в организм. Изображение с камеры передаётся на монитор, что позволяет детально рассмотреть состояние слизистых оболочек, выявить патологии и выполнить малоинвазивные манипуляции. Эндоскопы подразделяются на гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы, ларингоскопы, сигмоскопы.

В эндоскопическом кабинете незаменимой фигурой, стоящей рядом с врачом-эндоскопистом, является медицинская сестра Надежда Першина. Ее работа начинается задолго до того, как пациент войдет в кабинет. Она не просто ассистирует врачу, а является ключевым звеном процесса, обеспечивающим безопасность, эффективность и качество каждой процедуры.

В прошлом году в эндоскопическом кабинете районной больницы появилось новое оборудование — видеоколоноскоп SonoScape. Это гнущийся эндоскоп в виде тонкой трубки, на которой установлена камера с мегапиксельным сенсором, отправляющая картинку на экран монитора. Прибор подключается к эндоскопической системе, которая создает ясное изображение, фиксирует выделения кровяных сосудов, дает увеличение видео в три раза. Новинка сочетает в себе технологичность и удобство использования. Она предназначена для проведения обследования и диагностики нижнего отдела пищеварительного тракта. Антонина Козлинеева отметила преимущества новой техники перед прежними образцами.

— Видеоколоноскоп, — говорит врач, — позволяет получить эндоскопическое изображение профессионального качества с высоким разрешением и хорошей глубиной передачи цвета. Широкая опция изгиба вводимой трубки обеспечивает качественный осмотр всех участков слизистой оболочки. В процессе исследования проводится осмотр внутренней поверхности кишки, обнаружить наличие полипов, язв, опухолей, воспалений и других патологий. При необходимости можно провести биопсию. Процедура колоноскопии проводится по медицинским показаниям, но хочу особо подчеркнуть: скрининговый метод практикуют с 40-45 лет, повторно через 5-10 лет без жалоб. Если обнаружены полипы или другие патологии, частота процедуры определяется индивидуально. Это поможет предотвратить возможные заболевания и тем самым избежать многих проблем в будущем.

Также в списке приобретенного оборудования для эндоскопического кабинета — моечная машина. Она производит обработку эндоскопов.

— В каких случаях пациенту нужна помощь эндоскописта? — интересуюсь у врача.

— Исследования подобного плана назначаются при подозрении на заболевания исследуемых органов, при установленном диагнозе — для его подтверждения, для дифференциальной диагностики злокачественной или доброкачественной природы процесса, для оценки лечения (консервативного или хирургического), — ответ специалиста более чем понятен.

Я предлагаю собеседнице в контексте нашего диалога небольшое блиц-интервью. Вопросов немало, и все — актуальные.

— Если человек что-то не то проглотил, то вы ему оказываете помощь? Что находите необычного в желудках?

— Да, при попадании инородного тела в дыхательные пути, верхние отделы ЖКТ помощь оказывает врач-эндоскопист. Из необычных предметов мне приходилось извлекать из желудка и пищевода людей ложки, вилки, куриные и рыбьи кости. Как они туда попали — не знаю, но то, что им там не место — это факт.

— Эндоскопия, как известно, малоприятная процедура. Что ощущает человек, когда ему проводят исследования? И приходится ли людей уговаривать на процедуру? Нужно ли к ней специально готовиться?

— Эндоскопическое исследование связано с определенным дискомфортом, иногда — с болезненными ощущениями. В связи с этим некоторые пациенты боятся идти на процедуру. Беспокойное поведение некоторых из них во время исследования отвлекает врача, мешает сконцентрироваться, что в конечном итоге может снизить качество диагностики. Конечно, всегда есть альтернативные методики исследования, менее дискомфортные для пациента. Но в конкретных клинических ситуациях полноценной замены эндоскопическим исследованиям нет, хотя бы потому, что только оно позволяет обнаружить патологический процесс. Правильный настрой на процедуру во многом зависит от мотивирования пациента. В отдельных случаях мы проводим эндоскопическое исследование с применением легкого наркоза.

— Необходимо ли проверяться у эндоскописта, если ничего не беспокоит?

— Обследование человека, не имеющего каких-либо жалоб, с целью выявления определенной патологии на ранней (доклинической) стадии называется скринингом. Советую всем регулярно с нашей, разумеется, помощью проводить мониторинг всех отделов желудочно-кишечного тракта. Если вы себя хорошо чувствуете, это замечательно. После 40 лет обязательно нужно проводить плановые профилактические исследования в рамках диспансеризации для того, чтобы найти патологию, или убедиться, что все в порядке.

Запомните: любой недуг, выявленный на начальной стадии, позволяет медикам бороться с ним максимально эффективно. Если у пациента все в порядке, никаких патологий нет, то мы его снова ждем через 5 лет. При наличии каких-либо образований, мы направляем человека в областную больницу для их удаления, а после этого уже в индивидуальном порядке говорим ему, когда в следующий раз приходить к нам для профилактики. Это может быть через несколько месяцев, а может быть через год. И вот мой совет: ведите правильный образ жизни. Тогда проблем со здоровьем удастся избежать. А наших потенциальных пациентов призываю не бояться эндоскопии.

СПРАВКА

В прошлом году через эндоскопический кабинет на улице Воронского прошли 1700 жителей Добринского округа, 1500 из которых сделали гастроскопию, а у 200 человек была проведена колоноскопия.