Заготовка грубых кормов в Липецкой области завершена на 30%

План по заготовке грубых кормов в Липецкой области выполнен на 305. Темпы заготовки кормов значительно превышают прошлогодние, отмечают в региональном минсельхозе.

На сено и сенаж скошено 16,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав. Заготовлено 96,5 тысячи тонн грубых кормов. Всего на зимне-стойловый период 2026-2027 животноводческим хозяйствам региона понадобится 325,6 тысячи тонн таких кормов. Напомним, к грубым кормам относятся сено, сенаж и солома. Последнюю начнут заготавливать позднее.

Также животноводческим предприятиям необходимо запастись зернофуражом и сочными кормами – силосом. Их потребуется 150,5 тысячи тонн и 408,3 тысячи тонн соответственно. Заготовка зернофуража начнется в середине июля, а силоса – в последний месяц лета.

«За любым процентом выполнения плана стоят люди – механизаторы, агрономы, водители. Спасибо им за труд. Главное — что мы закладываем надёжный тыл для наших животноводов, чтобы зимой они знали: всё необходимое уже в закромах», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.