Аграрии Липецкой области заготавливают сенаж, солому и фураж. Заготовка сена из-за дождей пока приостановлена. В регионе уже скошено 13 тыс. гектаров естественных и сеяных трав. Заготовлено 44,6 тыс. тонн сена и 121,4 тыс. тонн сенажа. Также запасено 21,9 тыс. тонн соломы. Общая потребность в грубых кормах для сельхозживотных на зимне-стойловый период 2024-2025, а это сено, солома и сенаж, составляет 286,6 тыс. тонн. Кроме того, липецкие аграрии приступили к заготовке зернофуража. Его потребуется для КРС в этом сезоне 143,3 тыс. тонн. На данный момент заготовлено 17,4 тыс. тонн.

Сочные корма начнут заготавливать в сентябре. Их для успешного прохождения зимне-стойлового периода 2024-2025 потребуется 361 тыс. тонн. Также в рационе кормления животных используется свекловичный жом. Вчера приступил к переработке сахарной свеклы первый из шести сахарных заводов региона. Всего аграриям предстоит заготовить почти 650 тыс. тонн грубых и сочных кормов для КРС и более 140 тыс. тонн зернофуража, уточнили в региональном управлении сельского хозяйства.

«Липецким аграриям нужно не только заготовить корма на предстоящий осенне-зимний период, но и на переходящий фонд. С этой задачей они каждый год успешно справляемся. Верим, что и в этом году им ничего не помешает», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.