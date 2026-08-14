Заготовка кормов для КРС в Липецкой области идет активными темпами

Уже скошено в регионе 20,5 тыс. гектаров естественных и сеяных трав, сообщает министерство сельского хозяйства Липецкой области. Заготовлено 204 тыс. тонн грубых кормов. Это на 43 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Общая потребность животноводческих хозяйств региона в грубых кормах на зимне-стойловый период 2026-2027 составляет 325 тыс. тонн, 63% от этой потребности уже заготовлено. Также началась заготовка зернофуража – первые 16 тыс. тонн засыпаны в хранилища. Со стартом уборки кукурузы на силос начнется заготавка сочных кормов. Их потребуется 408 тыс. тонн. Рисков того, что скот останется зимой без полноценной кормовой базы, нет.

«Липецкие растениеводы как всегда усердно и добросовестно проводят уборочную кампанию в регионе. Техники достаточно. Пожелаем удачи аграриям в очередной раз успешно пройти страду», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.