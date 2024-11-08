Почти 300 тысяч тонн грубых кормов и более 250 тысяч тонн сочных заложено хозяйствами региона на зимне-стойловой период 2024-2025. Как уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, к грубым кормам относятся солома, сено и сенаж. Собранный объем полностью перекрывает потребность в данном виде кормов. Что касается сочных кормов, то в Липецкой области это силос. Его заготовлено свыше 250 тысяч тонн. С учетом переходящих остатков прошлых лет объема также будет достаточно для полноценного рациона КРС.

Кроме того, запасено 143 тысячи тонн зернофуража. Именно столько потребуется для КРС в этом сезоне. Также в рационе кормления животных используется свекловичный жом. Он производится на сахарных заводах региона. На данный момент выработано 156 тысяч тонн жома. Переработка сахарной свеклы продолжается.

«Липецкие аграрии достигли поставленных контрольных цифр, что говорит об успешно проведенной уборочной и заготовительной кампании», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.