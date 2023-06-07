Все 17 районов Липецкой области, которые заготавливают корм для сельхозживотных, начали косить травы. Сейчас идет заготовка сена и сенажа. Ближе к концу лета аграриям также предстоит заготовить солому, зернофураж, силос и кормовые корнеплоды, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

На сегодняшний день скошено 3,3 тыс. гектаров многолетних трав. Заготовлено 500 тонн сена и 18,1 тыс. тонн сенажа. Потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период в регионе составляет 326 тыс. тонн. Сочных кормов нужно заготовить 406,4 тыс. тонн.

«Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм».