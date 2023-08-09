Активными темпами идет заготовка кормов в Липецкой области. В настоящее время, с учётом переходящих остатков 2022 года, заготовлено 52,8 тыс. тонн сена, 154 тыс. тонн сенажа и 31,6 тыс. тонн соломы. Также на склады хозяйств засыпано 23,6 тыс. тонн зернофуража урожая текущего года, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

Всего в 2023 году потребность в грубых кормах на зимний стойловый период составляет 326 тыс. тонн, в сочных кормах – 406 тыс. тонн. В июле, из-за продолжительных дождей, темпы заготовки грубых кормов относительно прошлого года были несколько ниже. Однако количество выпавших осадков благоприятно повлияло на рост и развитие кукурузы на силос, поэтому сочные корма будут заготовлены в объёме, превышающем потребность. Заготовка кукурузы на силос и кормовых корнеплодов начнётся в регионе ближе к концу августа.

Сельскохозтоваропроизводители Липецкой области планируют в полном объёме заготовить корма и даже создать их переходящий фонд. «Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм».