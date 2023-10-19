Заготовка грубых кормов, потребность в которых на предстоящий зимне-стойловый период 2023-2024 годов составляет 326 тысяч тонн, уже завершена. В хозяйствах всех категорий заготовлено более 73 тысяч тонн сена, 153 тысячи тонн сенажа и свыше 63 тысяч тонн соломы. Что касается сочных кормов, то заготовка кукурузы на силос продолжается. Потребность в этом виде кормов составляет 406 тысяч тонн, на данный момент заготовлено 307 тысяч тонн. Кроме того, в хранилища хозяйств засыпано 111 тысяч тонн зернофуража.

Как рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков, на середину октября обеспеченность кормами составляет порядка 20 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Потребность региона в кормах во всех категориях хозяйств без учёта зернофуража составляет 21,8 центнера. Помимо грубых, сочных кормов и зернофуража, для кормления животных используется свекловичный жом, который вырабатывается на сахарных заводах области. Принимая во внимание переходящие остатки прошлых лет, а также то, что заготовка силоса ещё продолжается, имеющегося количества и разнообразия кормов с избытком хватит на предстоящий зимне-стойловый период.

«Животноводство является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса региона. Эта сфера в Липецкой области активно развивается, получает необходимую поддержку, показывает достойные результаты. Вот и очередной этап сезонных работ по заготовке корма завершается с хорошими показателями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.