Единственная в Липецкой области шишкосушилка, расположенная в Куликовском лесхозе Усманского района, приступила к работе по извлечению семян. В этом году ей предстоит обработать 26 тонн сосновых шишек, которые были собраны в ноябре – декабре.

Из одной тонны шишек получается десять килограммов семян. Достать их не так просто. Сначала шишки нужно просушить, чтобы они раскрылись. Это делается в специальных сушильных камерах шишкосушилки. Полученные таким образом семена будут использованы для восстановления лесов по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, в 2022 году лесхозами региона было заготовлено 262 килограмма семян сосны обыкновенной, из них — 41,2 килограмма с улучшенными наследственными свойствами. План по посеву семян мелкохвойных пород на весну 2023 года составляет 4,59 гектара.

«Сохранение леса – одна из задач экологической программы региона. В этом направлении делается немало. У нас функционируют специальные питомники, где выращиваются сеянцы и саженцы различных пород деревьев, в том числе районированные для нашей полосы и с улучшенными наследственными качествами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.