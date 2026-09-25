Заготовка желудей началась в Липецкой области

Лесники Липецкой области приступили к сбору желудей дуба черешчатого. В этом сезоне планируется собрать 6,1 тонны семян. Из них вырастят новые дубовые леса.

В этом году урожай желудей обещает быть хорошим. Последние восемь лет он был низким, а нынешние весна и лето оказались удачными: деревья хорошо цвели, и семена развивались. Поэтому лесники уверены, что план выполнят.

Собранные жёлуди сначала проверят в Тульской лесосеменной станции — убедятся, что они соответствуют стандартам. Затем весной их посеют в лесных питомниках региона. Через год молодые дубки из желудей урожая 2026 года пересадят в лес.

Заготовка семян — часть федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Это нужно, чтобы всегда был запас семян для восстановления лесов на месте вырубок и погибших деревьев.

«Леса Липецкой области окружены профессиональной заботой. Восстановление лесфонда, защита от пожаров, браконьеров и прочих нарушителей много лет ведется на высоком уровне. Это отмечается на федеральном уровне как пример для других регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.