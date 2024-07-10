В минувший понедельник в отдельных хозяйствах Добринского района приступили к уборочной страде. А уже во вторник мощные современные комбайны в поля вывели почти все сельхозпредприятия муниципалитета. Одними из первых к жатве озимой пшеницы приступили в ООО «Добрыня».

Добринским аграриям предстоит обмолотить более 56 тысяч гектаров. Из них почти половина (22189 га) занята озимой пшеницей, 18182 га — ячменем. Более 7300 га отведено под яровую пшеницу.

Ход уборочной кампании находится под контроль главы района А.Н. Пасынкова.

— Все имеющиеся зерноприемные пункты готовы принимать, сортировать и подрабатывать зерно нового урожая, — подчеркнул Александр Николаевич. — Весовое хозяйство также прошло плановую поверку. Зерноуборочной техники и ГСМ в районе достаточно. Жатву наши аграрии всегда стараются завершить в оптимально короткие сроки и с минимальными потерями. Многое будет зависеть от «небесной канцелярии», а наши земледельцы не подведут.