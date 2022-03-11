Учитель начальных классов гимназии с. Ольговка Елена Сергеевна БОРИСОВА победила в районном этапе конкурса профессионального мастерства

Добрая, умная, весёлая, лучшая, внимательная, красивая … — так характеризовали своего первого учителя второклашки, когда их попросили сказать о педагоге одним словом. А устами младенца, как известно, глаголет истина. Они точно знают, о чём говорят.

Е.С. Борисова сама б о себе так не заявила, потому что, по словам коллег, она очень скромный человек, хотя и трудится здесь три десятка лет. До того ж была ученицей этой школы.

Если послушать Елену Сергеевну, то сразу становится ясно, что вопроса о выборе профессии в выпускном классе перед нею не стояло: бабушка Помазуева Анна Фёдоровна в Дубовской школе была учителем начальных классов, мама Брычаева Людмила Васильевна более 40 лет преподавала математику в Ольговской школе.

— Сколько себя из детства помню, — говорит победительница районного этапа конкурса «Учитель года-2022», — столько я играла в школу, давала задания куклам. Чуть повзрослела, и меня мама иногда брала с собой на уроки. Самые счастливые моменты! Как мне нравилось сюда приходить.

Окончив Елецкий пединститут, Елена приехала на работу в родную школу. И попала, как говорят, «из огня да в полымя»: молоденькому специалисту доверили 3-й класс, причём коррекционный. Кому доводилось в таких преподавать, тот хорошо знает, как непросто работать с подопечными, имеющими особенности в развитии. Без практического опыта и вовсе всё это даётся вдвойне тяжелее.

— Вообще-то, в нашей работе всегда много сложностей возникает: такова её специфика, но заходишь в класс, дети подбегут к тебе, посмотришь в их непосредственные глаза, и все печали как рукой снимает.

Школа и дальнейшую личную судьбу Елены определила: здесь она встретила супруга Павла Петровича Борисова, учителя физкультуры. Тут учились их двое сыновей. Старший Павел теперь трудится инженером-геодезистом, младший Сергей, с золотой медалью в 2021-м окончивший гимназию, сейчас обучается в престижнейшем вузе страны — МАИ (Московском авиационном институте).

— Если б не поступили тогда в педвуз, то был вариант, кем ещё стать? — задаю провокационный вопрос учителю и получаю очень твёрдый ответ:

— Даже не думала о другой профессии никогда. Единственное, что вместо учителя начальных классов могла стать учителем математики: мне этот предмет всю жизнь нравится больше остальных.

Елена Сергеевна подтвердила ещё раз мою мысль о том, что учителя начальных классов — универсалы, но дети более всего начинают предпочитать в этот период именно тот предмет, какой любит их первый учитель, что в пятом классе потом всегда заметно предметникам.

Вот и ребятишки Борисовой чаще побеждают по математическим олимпиадам. И сама она на конкурсе тоже проводила урок по «царице наук».

Педагог, обучающий шестой набор школьников с начала своей деятельности, ещё утверждает, что нынешние учащиеся сильно отличаются от тех четвероклассников, кого выпускала она в самом конце 90-х гг.

— Современные дети более раскованные и коммуникабельные. Зато тогда отличников в классе насчитывалось больше. Сейчас многие говорят: четвёрка — тоже хороший результат. Прежде ребята больше читали книг, хотя многое идёт из семьи. Если родители сами не берут книги в руки, то и от детей такого досуга не стоит ждать.

И всё-таки учителю вопреки всему надо уметь заинтересовать обучающихся, необычно преподнести материал.

— Стараюсь нестандартно проводить уроки, задавать проблемные вопросы, какие заставляют моих учащихся задуматься.

В начальных классах, как мы все понимаем, такая «необычность-нестандартность» требуется и на математике с русским языком, и на чтении с окружающим миром. И всё это в целом, по твёрдому убеждению Е.С. Борисовой, просто невозможно без любви к детям и без любви к своей профессии.

Тем не менее, Елена Сергеевна призналась, что при такой загруженности имеет и хобби. Это цветы, какие она выращивает в палисаднике. Любимые у женщины — розы. Одним словом, не скучает ни зимой, ни летом. Сейчас и вовсе наступили бессонные ночи, ведь впереди — региональный этап конкурса «Учитель года», на каком педагог будет защищать честь всего образования Добринского района. Удачи Вам, Елена Сергеевна!