Захоронение времён Великой Отечественной войны обнаружили сотрудники Липецкого областного краеведческого музея близ деревни Ивановка Воловского округа. Здесь с 1942 по 1943 годы располагался Шатиловский концлагерь. Отступая, немецкие солдаты заперли в конюшне и сожгли 198 советских граждан. Тех, кто пытался вырваться из огненного плена, расстреливали.

Найдены останки пяти человек, двое – со следами огнестрельных ранений в голову. Прибывшие на место представители полиции и следственного комитета провели эксгумацию останков и отправили их в судебно-криминалистическую лабораторию для исследования.

Раскопки проходят в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». Это не первая находка липецких краеведов в районе деревни Ивановка. В прошлом году они обнаружили останки, принадлежавшие аналогичному количеству человек – пятерым пленным. В апреле состоялась церемония захоронения.

«Мы в неоплатном долгу перед погибшими в годы войны. Предать земле останки значит отдать им дань уважения и восстановить историческую справедливость», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.