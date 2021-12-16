В Добринской районной библиотеке открылась новая тематическая выставка «Волшебство советской елки». По традиции она связана с предстоящими новогодними праздниками и посвящена истории новогодних костюмов.

На выставке представлены новогодние костюмы прошлого и украшения, которыми пользовались дети советского времени.

В те годы родители делали новогодние костюмы сами. Ведь купить их было невозможно, поскольку в магазинах они не продавались. Вот и мастерили для детей эти костюмы из подручных, порой самых невероятных материалов: занавесок и марли, ваты и поролона, бусин и мишуры… В зависимости от того, каким персонажем будет ребенок на детском утреннике или другом мероприятии, шились одежды Снежинок, Зайчиков, Снегурочек, Дедов Морозов и другие. Многие костюмы получались немного наивными, но красивыми и очень трогательными. На выставке представлено несколько экземпляров, сохранившихся до наших дней.

Кроме того, посетители смогут узнать, как менялась мода на новогодние костюмы согласно веяниям эпохи, их вниманию представлены фотографии прошлых лет, плакаты и картинки.