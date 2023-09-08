Акция по снижению процентной ставки стартовала сегодня, в День финансиста, в липецком областном Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. Она продлится до 30 сентября. Ставка 3-5% действительна для займа «Экспресс» на сумму не больше 1 млн рублей на 12 месяцев. Денежные средства можно потратить на приобретение транспорта, сельхозтехники, оборудования, товаров, сырья, материалов, оплату работ и услуг.

Пакет документов минимальный, а оформление происходит без комиссий, страховок и расходов по оценке залогов. Важно, что воспользоваться акцией могут предприниматели, которые в этом году еще не получали льготной поддержки в виде займов. Узнать более подробную информацию можно по телефону: +7 (4742) 56-20-20 или в социальных сетях Фонда ВКонтакте и Телеграм. Кроме того, специалисты готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, ул.Кузнечная, 8 и Елец, ул. Карла Маркса, 15.

Акция проходит при поддержке Правительства Липецкой области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России. «Предприниматели, которые ведут свой бизнес честно, добросовестно, грамотно распоряжаясь силами и ресурсами, заслуживают поддержку государства. И мы всегда будем стараться помочь им в реализации новых проектов или в каких-либо сложных ситуациях. Важно, чтобы они видели в нас партнеров и единомышленников», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ведет деятельность в центре «Мой бизнес». Его главная задача – поддерживать субъекты МСП и самозанятых граждан. Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках.