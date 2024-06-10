Завершается ремонт автодороги к сёлам Колыбельское и Буховое в Чаплыгинском районе. Его проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Участок, примыкающий к чаплыгинской трассе, был построен в 1995 году, с тех пор серьёзно не ремонтировался. В сёлах проживает более 1500 человек, маршрут связывает их с районным и областным центрами.

В Колыбельском участок ремонта проходит прямо у ворот школы. Там установлено автономное освещение, пешеходный переход будет оборудован в соответствии со всеми нормативами – с новой разметкой, знаками и искусственными неровностями. Дорогу в Буховое можно считать туристическим маршрутом – там находится известная в регионе сыроварня «Раненбург», где регулярно проводят экскурсии для гостей. Ранее путешественники отмечали плохое качество дороги, с начала этого лета их ждет ровный и комфортный путь.

Подрядчик – компания ДСУ-2 – уже уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия на двух участках дороги общей протяжённостью шесть километров. Обочины укрепили щебнем и асфальтобетонной крошкой. Сейчас рабочие занимаются ремонтом водопропускных труб: старые бетонные конструкции, расположенные под дорогой, очищают от наносного мусора и размещают внутри прочную трубу из стекловолокна. Места выхода трубы (оголовки) – бетонируют. Такие сооружения позволяют воде уходить во время половодья, не превращая дорожную насыпь в дамбу. Подрядчику предстоит также установить новое барьерное ограждение, закончить обустройство остановок и нанести разметку.

В прошлом году в Колыбельском была завершена реконструкция автомобильного моста через реку Хавенка. Фактически там построили новый высоководный мост взамен старого, который не отвечал нормам безопасности. Всего в Чаплыгинском районе в текущем году планируется сдача после ремонта по нацпроекту 38 километров региональных дорог.

«Лето – жаркая пора для проведения дорожных ремонтно-строительных работ. Важно не только строго укладываться в сроки, но и контролировать качество новых участков. Они должны соответствовать всем нормативам и стандартам, быть прочными, чтобы прослужить еще долго. Если будут выявлены недочеты, даже в период эксплуатации в первые годы подрядчик должен будет выполнить гарантийный ремонт», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.