Закипела спортивная жизнь

С наступлением нового учебного года в Добринском округе оживилась и спортивная жизнь.

Как рассказал директор детского оздоровительно-образовательного центра п. Добринка Николай Чижов, в сентябре уже состоялись два спортивных мероприятия.

Так, 17 сентября прошли соревнования муниципального этапа по легкоатлетическому кроссу в зачёт круглогодичной спартакиады школьников. В них участвовали сборные команды всех 11 общеобразовательных учреждений Добринского округа. Итоги подводились как в личном, так и командном зачёте, отдельно у юношей и девушек.

Среди представителей сильного пола лучшие результаты у команды юношей школы №2 п. Добринка. На втором месте парни из гимназии села Ольговка. Замкнула тройку лидеров команда лицея №1 п. Добринка.

А вот у девушек лучшие показатели, наоборот, у команды лицеисток, которые уверенно победили своих соперниц из школы №2 п. Добринка и школы села Пушкино, занявших второе и третье места соответственно.

Другим спортивным мероприятием в сентябре стали соревнования по легкоатлетическому кроссу среди педагогов, которые состоялись в рамках муниципального этапа среди педагогических работников.

В общекомандном зачёте самыми быстрыми оказались педагоги второй Добринской школы. Команда лицея №1 п. Добринка стала серебряными призёрами соревнований. Тройку лидеров замкнула команда педагогов из школы села Пушкино.

По словам Николая Викторовича, это не все соревнования, запланированные на сентябрь.

Среди ближайших — всероссийский «Кросс нации», который состоится уже 26 сентября на стадионе «Колос» (0+).

И грядущий октябрь будет богат на различные спортивные мероприятия. Планируется провести соревнования по 11 видам спорта, не считая состязаний областного уровня.