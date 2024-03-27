Заключен еще один контракт на ремонт региональных трасс по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году. В электронных торгах победило областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр». Ему предстоит отремонтировать 32 км дорог в Добринском, Грязинском и Усманском районах.

В контракте три объекта: два участка автодороги Грязи – Хворостянка – Добринка общей протяжённостью 24 км и дорога Бреславка – Московка в 8 км. Грязи – Хворостянка – Добринка соединяет два муниципальных района и несет серьёзную транспортную нагрузку. На состояние этой дороги поступало много жалоб от местных жителей. Дорога Бреславка – Московка построена около 30 лет назад, покрытие там полностью не меняли ни разу.

В соответствии с техзаданием подрядчик срежет старый асфальт там, где это необходимо, устранит сильные просадки, уложит два слоя нового асфальтобетона, укрепит обочины, отремонтирует водопропускные трубы, остановочные площадки и павильоны. Работы должны быть завершены до конца года.

«Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в в планах отремонтировать не менее 600 км региональных и муниципальных дорог», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.