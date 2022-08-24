Дорожное агентство Липецкой области заключило контракт с «Уваровской передвижной механизированной колонной №22» на строительство последнего участка Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра. Работы будут профинансированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчику предстоит в срок до 15 декабря 2024 года построить 4,2 км двухполосной автомобильной дороги второй технической категории – от развязки на грязинской трассе через Казинку до Матырского водохранилища, 1,5 км съездов с развязки, а также мост длиной 364,5 метра. На это выделено 1,6 млрд рублей.

Подмосковная компания хорошо зарекомендовала себя в Липецкой области. В 2018 году специалисты «Уваровской ПМК №22» отремонтировали Петровский мост в Липецке, в 2019 – построили переправу через Дон в Лебедяни, в 2021 – реконструировали мост в Данкове, а в этом году также по нацпроекту начали реконструкцию грязинского моста.

В 2020-2022 годах в Грязинском районе были построены первые два этапа второй очереди Восточного обхода. Это почти 8 км дорожного полотна и две двухуровневые дорожные развязки на пересечениях с существующими трассами. Вторая очередь Восточного обхода Липецка соединит трассу Липецк-Грязи с Р-119 «Орёл-Тамбов», улучшит межрегиональные транспортные связи и поможет вывести транзитный транспорт за пределы города. Кроме того, новый участок упростит логистику для грузового транспорта предприятий особой экономической зоны «Липецк» и свяжет ее с аэропортом, также водители смогут проще и быстрее попадать на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

«Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области», – считает губернатор Игорь Артамонов.