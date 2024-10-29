Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году. Подрядчиков определили по результатам электронного конкурса. Учитывалась не только предложенная цена, но и квалификация претендентов, наличие у них необходимых ресурсов, опыта работы, общая и наибольшая цена исполненных договоров.

Объекты ремонта разделили на шесть лотов. Четыре из них выиграла одна из крупнейших региональных дорожных компаний «Липецкдоравтоцентр». В следующем году ей предстоит привести в нормативное состояние 134 км региональных дорог (13 объектов). Ремонт еще двух очередей (девять объектов, 66 км) выполнит компания «ДСУ-2».

Перечень работ предусматривает восстановление кромки, устранение просадок, укладку двух слоев нового асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, остановочных площадок, замену ограждения и знаков, нанесение разметки. Гарантия на покрытие составит четыре года. «Ранняя контрактация позволит начать работы весной сразу, как наступят благоприятные погодные условия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.