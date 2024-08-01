Третья смена Всероссийского молодёжного форума «Область будущего» платформы Росмолодёжь.События проходит в на базе оздоровительного комплекса «Горицы» Добровского округа Липецкой области. Смена носит название «IT-искусство», в ней принимают участие представители различный отраслей виртуального дизайна, творческой IT-индустрии и разработки игр. В «Горицах» проводятся образовательные лекции и мастер-классы от российских медиа-менеджеров: Владимира Доронина, Даниила Ермолаева, Кирилла Непомилуева и других спикеров.

«IT-искусство» — завершающая смена «Области будущего». В этом году форум собрал 260 участников из 55 субъектов РФ, имеющих опыт в разработке цифровых продуктов и заинтересованных в развитии компетенций в IT-сфере.

«Основная тема форума не случайна. Сфера информационных технологий развивается быстрее прочих и предлагает много высокооплачиваемых рабочих мест, а развитие IT-компетенций делает молодежь более конкурентоспособной на рынке труда. Получив необходимые полезные навыки, липчане смогут внести свой вклад в развитие IT-сферы нашего региона», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.