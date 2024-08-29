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Заключительный этап Мульстипсортивной детской лиги пройдет в Липецке 31 августа

4 часа назад

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Участники Мультиспортивной детской лиги примут участие в ее заключительном этапе – соревнованиях по боулингу. Они пройдут 31 августа. Регистрация доступна по ссылке.

Боулинг – это игровой вид спорта, где шаром нужно сбить кегли, стоящие на другой стороне дорожки. Долгое время боулинг считался развлечением, но со временем стал профессиональным видом спорта. В соревнованиях примут участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Цель игры – заработать наибольшее число очков за выбивание кеглей шаром. Участники категорий 6 – 7 лет и 8 – 9 лет выполняют по четыре броска: по 2 попытки на каждый подход. Участники категорий 10 – 11 лет и 12 – 14 лет выполняют по шесть бросков.

«Развитие массового спорта, особенно среди подрастающего поколения — задача, которой в Липецкой области уделяется особое внимание. И самая большая ценность здесь — регулярность занятий и здоровый образ жизни у наших детей и подростков», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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