На сегодняшней сессии регионального парламента депутаты поддержали законопроект о заключении концессионного соглашения по строительству экотехнопарка между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант». Как отметила начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина, необходимость реализации данного проекта обусловлена закрытием в 2023 году полигона «Центролит», который исчерпал свои ресурсы.

«Действующие мощности не соответствуют критериям, которые установлены на федеральном уровне. Нам необходимо строительство нового объекта, который будет отвечать всем современным экологическим требованиям», – сказала Галина Рощупкина, выступая перед депутатами.

Экотехнопарк разместится в Липецком районе и будет принимать отходы из Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. 100% ТКО планируют сортировать, 50% – утилизировать, 15% – вторично перерабатывать. Отмечалось, что площадка будет удалена от населённых пунктов.

При строительстве и эксплуатации экотехнопарка собираются применять современные технологии. Финансировать проект будет ППК «Российский экологический оператор». Компания создана по Указу Президента России и планирует реализовать 25 аналогичных проектов в стране. В реализацию липецкого проекта концессионер вложит 2,6 млрд рублей.