Необычная акция «Добросовестный водитель» состоялась в Чаплыгине. Сотрудники Госавтоинспеции, педагоги и школьники-волонтеры из чаплыгинской школы №2 вручили соблюдающим Правила дорожного движения водителям специальные медали за образцовое поведение.

Ребята подготовили медали с надписями «Добросовестный водитель», памятки автомобилистам-родителям и совместно с автоинспекторами, учителями, а также специалистами Центра дополнительного образования вышли к проезжей части. Организаторы ставили своей целью поощрение законопослушных автомобилистов.

Школьники задавали водителям загадки, посвященные безопасному поведению на трассах, а после получения ответов вручали медали. «Такая неожиданная встреча порадовала автомобилистов, положительно повлияла на их настроение, они обещали всегда ответственно относиться к управлению транспортным средством», – сообщили в Госавтоинспекция Липецкой области. Во время бесед с автолюбителями участники рейдовой группы благодарили их за понимание важности соблюдения ПДД, снижение скорости у школ и других образовательных организаций, использование детских удерживающих устройств.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул губернатор.