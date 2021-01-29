11 января 2021 года вступил в силу новый административный регламент по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств – уточненные требования к фотографии на паспорт. Также изменились форма заявления и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности. Но самое главное – это все-таки более жесткие требования к фотографиям на паспорт. Так, в регламенте запретили любую, даже самую минимальную обработку и ретушь фото.

“Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого” – указывается в регламенте.

Нельзя впредь приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях: можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол и оправа не должна закрывать глаза.

Согласно новому административному регламенту фотография в паспорте гражданина РФ должна “соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления”. При этом фото может быть черно-белым или цветным.

На фотографии для паспорта гражданина РФ человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом.

И еще одно нововведение – для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг, предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Подача заявления о замене, выдаче паспорта гражданина Российской Федерации через портал госуслуг экономит ваше время и финансовые средства, так как подача заявления через портал госуслуг предусматривает скидку на оплату госпошлины в размере 30%.

По возникающим вопросам можно проконсультироваться в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Добринскому району по телефонам 8 (47462) 2-33-12, 2-18-53.