Зал сенсорной интеграции для реабилитации детей открылся в филиале «Большой Медведицы» Долгоруково

Современный сенсорно-динамический зал «Дом Совы» оборудован в Долгоруковском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних – филиале центра помощи семье и детям «Большая Медведица». Этот проект направлен на развитие сенсорной интеграции, улучшение физической координации и эмоциональной регуляции у детей с особенностями развития, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Дом Совы» представляет собой комплекс подвесных снарядов и тренажеров, помогающих эффективно развивать двигательные и когнитивные навыки. Выполняя сложные координационные задачи на баланс, ловкость и пластику, ребенок активизирует работу головного мозга, учится анализировать пространство, принимать решения и адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.

Специализированное оборудование доказало свою высокую эффективность в работе с целым спектром ментальных и физических особенностей у детей раннего возраста, включая задержки речевого и психоэмоционального развития. Кроме того, занятия в зале подходят для общей профилактики и комплексного оздоровления несовершеннолетних.

«Современные технологии предлагают новые способы лечения, реабилитации, развития. Замечательно, что эти разработки доступны не только в больших городах, но и селах. Такие комплексы, как в Долгоруково, дают не только терапевтический эффект, но и приносят радость детям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.