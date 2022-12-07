Зал воинской славы открылся в школе села Братовщина Долгоруковского района. Идея создать экспозицию в память о событиях Великой Отечественной войны принадлежала директору и ученикам учреждения. Причиной стала особая значимость тех событий для муниципалитета. Долгоруковский район подвергся большим разорениям и разрушениям в период захвата фашистами. К тому же братовщинская школа с 2014 года носит имя Героя Советского Союза Виктора Семёновича Севрина.

В музее можно увидеть солдатские каски, гранаты, патроны, саперные лопатки, хорошо сохранившуюся форму рядового Советской Армии, различные документы. На стене зала – масштабная карта района с указанием всех имеющихся там братских могил. Среди уникальных экспонатов – фото и письмо двух медсестер госпиталя, располагавшегося в старом здании школы, со словами благодарности жительницам села. Недавнее пополнение фонда – стеклянная фляжка, обнаруженная поисковиками при раскопках захоронения пулеметчика Николая Черных из села Жерновное.

«Сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны сегодня актуально как никогда. Наши граждане, и прежде всего подростки, школьники, молодежь должны знать, какой ценой досталась наша свобода. Никто не имеет права переписывать историю и искажать факты», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.