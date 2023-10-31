В регионе

Замена лифтов в Липецкой области идет опережающими темпами

2 дня назад

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Фонд капремонта Липецкой области досрочно приступил к работе по замене лифтов с истекшим сроком службы, запланированной на 2024 год. Об этом губернатору Липецкой области Игорю Артамонову доложил его заместитель Роман Петрухин на еженедельном оперативном совещании.

По плану в 2024 году замене подлежит 161 лифт в 58 домах. Работы уже проводятся в 12 многоэтажках на 37 подъемниках. Параллельно завершается замена лифтов по плану 2023 года. Строительно-монтажные работы выполнены во всех 55 домах, в 53 из них лифты запущены, в остальных двух находятся в стадии приемки.

«Вопрос замены лифтов в многоквартирных домах напрямую связан с безопасностью и комфортом граждан, а также доступностью жилого сектора для маломобильных групп населения. Более того, это федеральная задача, с которой мы должны справиться качественно и в установленные сроки», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты с истекшим нормативным сроком, то есть старше 25 лет. В 2023 — 2025 годах в регионе в общей сложности будет заменено 502 подъемника. Жилищные условия улучшат около 50 тысяч человек. Стоимость работ составит более 1,5 млрд рублей. Из региональной казны на эти цели направят 300 млн рублей.

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