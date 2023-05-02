Фонд капитального ремонта Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы капремонта. В этом году будут обновлены 136 единиц лифтового оборудования в 55 домах. Новые лифты сделают комфортнее жизнь более 15 тыс. жителей области. В 43 домах работы уже ведутся. В ближайшее время эта цифра увеличится.

«Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтов, отслуживших 25-летний срок. Так, по словам жителей дома №61 на улице Доватора, старые лифты в многоэтажке часто останавливались, а кабельная шахта одного из них и вовсе горела, сообщили в областном ФКР. В многоэтажках устанавливают современные, энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах размещают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет музыка. На панели лифта будет размещен герб Липецкой области и логотип Фонда капитального ремонта.

«Третий год подряд финансирование этого особо важного вида работ поддерживают областные власти. Общая стоимость замены в этом году составит более 400 миллионов рублей. Помимо средств собственников в эту сумму включены 100 миллионов рублей из областного бюджета», – сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин.

Всего в областную программу капремонта включено 4116 единиц лифтового оборудования. За 2014-2022 годы заменено 1048 подъемников.