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Замену средств реабилитации жители Липецкой области могут оформить заранее

9 минут назад

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Жители Липецкой области с инвалидностью могут подать заявление на замену технических средств реабилитации за 60 дней до окончания срока эксплуатации изделия. То же касается и объёма тех средств, которые идут на обеспечение ТСР. Раньше заявления принимали только по истечении сроков. С 1 января 2025 года правила были изменены.

Средства реабилитации за счёт бюджета можно получить двумя способами — в натуральном виде через госзакупки или по электронному сертификату. В первом случае срок выдачи изделия будет зависеть от госконтракта. Если он заключен, обеспечение займет 15 дней, для паллиативных больных — 7 дней. Электронный сертификат оформляют 10 дней, срок действия — 1 год. Для получения нужна карта МИР. Подать заявление на предоставление ТСР можно на Госуслугах, в МФЦ или клиентских офисах СФР региона.

Если средства реабилитации были приобретены на собственные средства до конца 2024 года, то отделение СФР по Липецкой области возместит расходы за покупку.

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