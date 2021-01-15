Сегодня, 15 января, последний рабочий день в администрации Липецка Ольги Углевой. Заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Ольга Углева, находясь на должности заместителя главы администрации города, курировала вопросы экономического развития, имущественных и земельных отношений. Также в ее ведении находилась работа управлений потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий.

Ольга Вадимовна родилась в Челябинске 5 декабря 1986 года. В 2009 окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Свою трудовую деятельность начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» город Москва, затем работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». На пост вице-мэра была назначена в апреле 2020 года.

Ольга Углева – Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018г.) и Лауреат Премии Президента РФ (2009г.).