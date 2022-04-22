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Заместитель главы Тербунского района привлечен к административной ответственности за нарушения в работе с обращениями граждан

1 час назад
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В рамках надзора за соблюдением права граждан на обращение прокуратура Тербунского района выявила нарушения в деятельности администрации муниципального района.

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» обращение заявительницы по вопросу отлова безнадзорных животных органом местного самоуправления должным образом не проверялось, в ответе не дана оценка всем доводам обращения.

Обращение другой заявительницы по вопросу нарушения трудового законодательства в деятельности МУП «Тербунский водоканал» было перенаправлено в контролирующий орган с нарушением установленного законом 7-дневного срока.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения в отношении заместителя главы администрации района, виновного в допущенных нарушениях, дела об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ.

На основании акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо оштрафовано в размере 5 тыс. рублей.

Наряду с этим, в адрес главы муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

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