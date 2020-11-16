Заместитель липецкого губернатора считает, что новогодние корпоративы не должны отменять

Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов сообщил на своей странице в Инстаграме, что локдауна у ресторанах на Новый год не будет.

“Общепит должен работать и зарабатывать. Но это должно быть безопасно”, – сообщил Дмитрий Аверов.

Меры безопасности предполагают заполнение залов не более чем на 50% (из расчета не менее 3,2 кв м на посетителя) и работу до 23 часов.

К такому выводу пришли после совещания с липецкими рестораторами, представителями Роспотребнадзора и управления потребительского рынка, где обсудили проведение предстоящих новогодних корпоративов и в целом работу кафе в предстоящее время.

Эти рекомендации в ближайшее время рассмотрят на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.