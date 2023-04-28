Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева сегодня приехала в Липецкую область. В правительстве Липецкой области рабочую встречу с ней провел вице-губернатор Анатолий Якутин.

Также прошла церемония награждения учителей, которые внесли значительный вклад в развитие психолого-педагогических классов, пропаганду педагогического мастерства и формирование позитивного имиджа педагога работников системы образования Липецкой области. 21 учитель получил благодарность Министерства просвещения.

«Липецкая область – уверенный лидер в развитии образования – и содержательно, и организационно, и методически, и инфраструктурно. Мы видим, как меняются школы. Ведутся капитальные ремонты, обновляются учебные кабинеты, строятся новые здания. Большое вам спасибо за ежедневную работу, за то, что вы готовите будущих учителей», – сказала Татьяна Васильева.

Как рассказала и.о. начальника управления образования Инесса Шуйкова, в 2019 года Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тан-Шанского при взаимодействии с учреждениями региональной системы образования начал активно развивать проект по созданию психолого-педагогических классов. В 2024 году в планах организовать работу 37 классов. Сейчас в 12 школах открыты 18 педклассов (на базе 10-11 классов), в них обучаются 317 детей.

Еще в 10 школах функционируют 10 психолого-педагогических классов и объединений под кураторством Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, Лебедянского педагогического колледжа , Усманского многопрофильного колледжа, Елецкого филиала РОСНОУ, в которых обучаются 241 ребенок. Впервые в этом году пройдет летняя смена в центре «Стратегия» для учащихся психолого-педагогических классов.

Также в рамках рабочей поездки Татьяна Васильева посетит многопрофильную полилингвальную школу № 34 и проведет круглый стол «Школа будущего», на котором обсудят деятельность психолого-педагогических классов.

«Основная задача таких классов – это профессиональная ориентация школьников. Дети могут понять, способны ли они быть учителями, а педагоги – выявить педагогически одаренную молодежь», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.