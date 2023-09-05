Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова примет участие в международной конференции в Липецке в рамках III Международных инклюзивных творческих игр, которые проходят с 5 по 10 сентября. Научно-практическая конференция «Развитие современного инклюзивного культурного пространства: генезис, проблемы, стратегические ориентиры и реабилитационный потенциал» состоится 6 сентября. Анна Кузнецова расскажет об основных изменениях в основах государственной культурной политики, а также о сохранении фундаментальных ценностей российского общества, создании универсальной культурной среды, включающей интересы и достижения людей с инвалидностью.

Цель конференции – обсуждение научных подходов и моделей, вызовов и барьеров трансформации общества в обеспечении равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью, инновационных технологий и практик, методических разработок, основанных на системном, преемственном и комплексном, межведомственном и консолидированном подходе, в области формирования современной инклюзивной культуры общества. Работа конференции пройдёт на 13 площадках. Присоединиться к ней можно онлайн. Ссылки на трансляции всех площадок будут доступны 6 сентября на главной странице сайта.

С 9.30 до 11.00 в корпоративном университете НЛМК состоится пленарное заседание. Заочное участие в мероприятии примут российский кинорежиссер Алла Сурикова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, министр культуры РФ Ольга Любимова, певица Диана Гурцкая, рекордсмен Паралимпийских игр в Токио Алексей Талай, а также многие видные деятели в области культуры, педагогики, искусства, науки и здравоохранения России и других стран.

С 12.00 до 14.30 участники переместятся на дискуссионные площадки в различных местах города по следующим темам: 1) «Актуальные вопросы развития инклюзивности сферы культуры и искусства, включая вопросы совершенствования инклюзивного творческого образования», 2) «Актуальные вопросы профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства людей с инвалидностью взрослого возраста», 3) «Роль высшего образования в формировании новой инклюзивной культуры современного общества. Инвалидность как драйвер развития новых научных разработок и технологических решений», 4) «Ресурсы и инструменты для развития инклюзии и активного включения инвалидов по зрению в современное культурное пространство», 5) «Исключительность не значит исключенность: методические и организационные подходы к формированию среды и развитию социокультурных проектов для людей, находящихся на длительном лечении в условиях изолированности от обычной жизни», 6) «Изобразительный язык пациентов с психическими заболеваниями: роль рисунка в реабилитации и раскрытии талантов больной души», 7) «Как сделать скрытое видимым для всех: искусство как ключ к инклюзивной культуре общества», 8) «Новая информационная культура современного инклюзивного общества: инклюзивное блогерство», 9) «ВСЕ ВКЛЮЧЕНЫ: универсальное безопасное пространство жизни горожан как индикатор качества комфортной городской среды», 10) «Открытая площадка обмена опытом: лучшие инклюзивные практики и методики в сфере культуры», 11) «Круглый стол «Культура комплексной реабилитации участников СВО, членов их семей и сотрудников, различных сфер, работающих с ними», 12) «Ретроспектива лучших инклюзивных творческих фестивалей и творческих премий страны: ошибки, проблемы, задачи, возможности, лучшие методические находки», 13) семинар «Инклюзия в музее: глухие и слабослышащие посетители».

Международные инклюзивные творческие игры – состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов. Кроме конкурсной программы, игры предусматривают обширную деловую и культурную программу с участием экспертов в области реабилитации, арт-терапии, общественных деятелей, представителей власти, НКО, прессы и бизнеса, академического сообщества. «Для Липецка проведение столь масштабного и социально значимого мероприятия — большая и ответственная проверка не только организаторского потенциала, но и уровня адаптированности города и области к нуждам людей с особенностями здоровья», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.