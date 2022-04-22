Прокуратура области рассмотрела обращение жительницы областного центра о нарушении должностными лицами Государственной жилищной инспекции Липецкой области федерального законодательства при рассмотрении обращений с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ( ГИС ЖКХ).

Установлено, что в период с ноября 2021 по февраль 2022 от заявителя в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области через ГИС ЖКХ поступило 4 обращения о нарушениях в деятельности жилищной управляющей компании и об ознакомлении с материалами рассмотрения этих заявлений.

Однако ответы на заявления были направлены и размещены в системе ГИС ЖКХ с нарушением установленного Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 30 — дневного срока.

В связи с этим прокуратура области инициировала вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по ч.1 ст. 13.19.1 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства).

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В адрес руководителя Государственной жилищной инспекции внесено представление.

Устранение нарушений взяты на контроль заместителя прокурора области Русланом Стрельниковым.