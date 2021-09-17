Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров посетил микрорайон Европейский. Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала, как благоустраивается эта часть города. Сейчас здесь возводится четвертый корпус детского сада № 32, благоустраивается территория вокруг школы № 34.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в микрорайоне появится парковая зона. Сейчас здесь идёт этап замощения дорожек и установки системы освещения. Работы выполнены на 80%. Впереди – высадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм и оборудования для детской площадки. Липчане оценят итоговый облик общественного пространства уже в следующем году.

Отдельная остановка в микрорайоне – новая полилингвальная школа «Глобал», которая распахнула свои двери 1 сентября. Ведущий профиль школы – иноязычное образование. Английский ребята изучают уже с первого класса, а с пятого в программу добавятся французский, испанский, и даже китайский. В старших классах преподавание некоторых предметов ведётся на английском языке. Максим Егоров оценил креативный подход учителей: в одном из классов педагог аккомпанировала на гитаре ребятам, поющим про английский алфавит.

Школу возвели по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» – на эти цели из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 727 млн рублей. Максим Егоров отметил все преимущества учреждения: от методик преподавания до дизайнерских решений.

«Школа современная и просто замечательная. Все мы знаем, что главное – это счастливые глаза детей. Здесь это именно так. Я уверен, что ребята идут в школу с большим удовольствием и интересом», – сказал Максим Егоров.

Микрорайон Европейский активно развивается. Здесь возводится уже третий детский сад, есть ясли, школа, скоро появится сквер и стадион. Его благоустройство проводится в синергии сразу нескольких нацпроектов: «Демография» и «Жилье и городская среда».