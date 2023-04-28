Деятельность психолого-педагогических классов и ранняя профориентация педагогических кадров стали ключевыми темами рабочей поездки заместителя Министра просвещения Российской Федерации Татьяны Васильевой в Липецкую область. Так, замминистра познакомилась с работой детского технопарка «Кванториум» в Липецке – направлениями деятельности, высокотехнологичным оборудованием, профориентационным минимумом, достижениями школьников.

Далее в рамках знакомства с опытом региона замминистра посетила многопрофильную полилингвальную школу №34 Global в микрорайоне «Европейский». Это учреждение было построено по нацпроекту в 2021 году, отличается дизайном и оснащением современным оборудованием, углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Кроме того, здесь есть психолого-педагогические классы. «Любой новой школе нужно несколько лет на то, чтобы сформировать свой уклад, коллектив единомышленников из учителей, учеников и родителей. Первые результаты такого формирования мы уже видим. Уверена, у школы большое будущее», – оценила учреждение Татьяна Васильева.

Всего в области создано 18 педагогических классов в 12 образовательных организациях. Их куратором выступает Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Еще 10 психолого-педагогических классов в 10 школах находятся под патронатом Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, Лебедянского педколледжа, Усманского многопрофильного колледжа, Елецкого филиала РОСНОУ. В общей сложности в них обучается более 500 детей.

В школе №34 состоялся круглый стол «Школа будущего», на который были приглашены директора всех школ и ученики, участвующие в проекте. Главными спикерами встречи стали Татьяна Васильева, вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин и исполняющая обязанности начальника регионального управления образования и науки Инесса Шуйкова. Участники обменялись мнениями по поводу эффективности и перспектив педагогических и психолого-педагогических классов.

«В школу должны приходить люди, которые сделали свой выбор сердцем, жаждущие делиться знаниями и заниматься воспитанием молодого поколения. Это очень важная миссия. Надеюсь, те, кто ее исполняют, никогда не пожалеют о своем выборе», – подчеркнул Анатолий Якутин.

Говоря о проекте создания психолого-педагогических классов в субъектах, Татьяна Васильева отметила, что он вызывает большой интерес среди школьников, их родителей, а также системы образования – с его помощью региональные управления выстраивают стратегию подготовки кадров.

«Самая главная задача ранней профориентации – формирование ценности осознанного выбора профессии. Выпускники понимают, то их ждет в профессии и какие требования к ним будут предъявлять. Но есть и те, кто понимает, что с этой сферой они не хотят связывать свою судьбу, и меняют вектор поиска, не теряя несколько лет на получение профессии, которая им не пригодится», – добавила Татьяна Васильева.

Для координации деятельности по созданию психолого-педагогических классов в Липецкой области разработана программа взаимодействия управления образования и науки Липецкой области, регионального Института развития образования и ЛГПУ и есть «дорожная карта» по развитию профильных психолого-педагогических классов на 2022-2023 годы. К примеру, в этом году в Липецкой области впервые пройдет профильная смена для учащихся психолого-педагогических классов «Летняя педагогическая республика». 15-17 августа она соберет около 100 будущих педагогов. А в 2024 году планируют организовать работу 37 классов.

Также в рамках визита в Липецкую область Татьяна Васильева познакомится с работой ЛГПУ, встретится с педагогами и учениками психолого-педагогического класса школы №9 имени М.В. Водопьянова Липецка.