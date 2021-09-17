Благоустройство города Грязи сегодня оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Экскурсию по обустроенной Набережной и парку имени Флерова провели глава региона Игорь Артамонов и глава Грязинского района Владимир Рощупкин.

Концепция Набережной выиграла во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа обеспечила финансирование в 70 млн рублей. Здесь проложили пешеходный и велосипедный маршруты, установили деревянный мост длиной 290 метров, амфитеатр с видом на реку Матыра, смотровые площадки. Также на Набережной оборудован детский городок, установлены светящиеся качели и другие малые архитектурные формы.

«Город преображается. Здесь есть все – центры культуры, спортивные объекты, новые парк и набережная. Люди гуляют вдоль реки, дети играют на новой детской площадке, жители говорят «спасибо». Возможно, этот проект мы возьмём за основу при благоустройстве набережной в Липецке», – отметил Игорь Артамонов.

Часть работ по преображению центрального пляжа и набережной провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году. Здесь появились зоны для отдыха, кабинки, детский городок, площадки, вело- и беговые дорожки. Также благоустроен сквер, дорога через который ведет к набережной.

Также глава региона и замминистра прошлись по парку имени Флерова. Комплексное обновление общественного пространства началось в 2018 году. В ходе первого этапа пешеходные дорожки были выложены тротуарной плиткой, установлены скамейки и урны, отреставрирован постамент памятника «Катюша» на главной аллее. В результате второго этапа реконструкции преобразилась пешеходная зона, проложены велосипедные и беговые дорожки, обустроена площадка для занятий спортом. В ходе третьего этапа построили танцплощадку, летний амфитеатр и сухой фонтан, заново запустили колесо обозрения.

«Набережная сдана раньше срока, сделана очень душевно. Прекрасно обустроен и парк Флерова. Мы видим комплексный и рациональный подход к преобразованию общественных пространств. Не зря Липецкая область трижды становилась победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Уверен, в будущем это будет только развиваться», – сказал Максим Егоров.