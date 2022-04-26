Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько провел рабочее совещание с заместителем главы администрации Липецкой области Константином Востриковым, в рамках которой они обсудили реализацию в регионе социально значимых федеральных проектов «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Регион показывает хорошие результаты в части реализации федеральных проектов. Очень важно поддерживать высокие темпы и завершить все запланированные работы в установленные сроки», – подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Было отмечено, что в Липецкой области с опережением сроков начались работы по модернизации систем водоснабжения, включающие в себя строительство скважин и водопровода. В рамках проекта «Чистая вода» в регионе подходит к завершению строительство нового водозабора в селе Тербуны, который планируется ввести в эксплуатацию досрочно – к началу поливочного сезона. На территории муниципального образования уже оборудовано 16 артезианских скважин и проложен трубопровод длиной 24 километра. По нему вода будет поступать в дома жителей районного центра, а также соседних населенных пунктов. Производительность сооружения позволит обеспечить качественным водоснабжением более 7,5 тысячи человек, а также предприятия особой экономической зоны «Тербуны».

«Мы понимаем, что вопрос обеспечения нашего населения чистой водой крайне важен. Работая в этом направлении, мы приняли решение увеличить объём строительства и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. Создание инфраструктуры даст стимул к дальнейшему развитию территорий, в том числе под жилищное строительство», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков.

Готовится и в ближайшее время будет направлена заявка Липецкой области на получение финансирования средств ФНБ на строительство очистных сооружений в Задонске и модернизацию теплотрассы в Липецке, благодаря чему порядка 35 тысяч человек будут получать качественные и бесперебойные коммунальные услуги.

Кроме того, в соответствии с соглашением между Липецкой областью и Фондом содействия реформированию ЖКХ регион взял на себя обязательства досрочно, до конца 2023 года, завершить региональную программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд ЖКХ, в свою очередь, ускоренными темпами будет оказывать финансовую поддержку региону по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Так, начиная с 2019 года уже расселено аварийное жилье общей площадью более 37 тысяч квадратных метров, в котором проживали около 2,4 тысячи человек. В рамках реализации проекта до конца года планируется переселить ещё 480 человек. «Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.